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Рада приняла закон о концессии

Киев • УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии приняли проект закона № 1046 о концессии. Соответствующее решение поддержали 257 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Рада приняла закон о концессии

Проект закона о концессии направлен на совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, соответствующие международной практике.

Принятие закона, как ожидают его инициаторы, позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон, которая должна обеспечить условия для роста объема привлеченных инвестиций для модернизации и создания новой инфраструктуры и предоставления качественных общественно значимых услуг.

Как предполагается, в концессию будут передаваться аэропорты, порты и автомобильные дороги.

Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу проект закона № 1046 о концессии.

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