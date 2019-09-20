Рада ухвалила проект закону про внесення змін до Митного кодексу України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Рада ухвалила проект закону у першому читанні про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 1230 про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України передбачає наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок — сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки.
Нагадаємо, народні депутати України ухвалили за основу законопроект № 1048 про зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (АЕО).