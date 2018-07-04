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Рада у середу розгляне законопроект про запобігання смертності на дорогах

Рада у середу розгляне законопроект про запобігання смертності на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект стосовно запобігання смертності на дорогах та ратифікувати низку угод. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Зокрема, парламентарі мають намір визначитися стосовно ратифікації угод між урядом України та урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій, між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво, між Україною та Швейцарською Конфедерацією та між Кабміном та урядом Республіки Молдова щодо реадмісії осіб та фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком, а також угоди між Україною та Польщею про співпрацю у сфері оборони і низку угод, які стосуються дипломатів.

Крім цього депутати, серед іншого, планують розглянути проектів законів про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, про правовий статус про правовий статус осіб, зниклих безвісти та щодо підстав звільнення від кримінальної відповідальності судді.

О 15:00 заплановано проведення парламентських слухань на тему "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату".

Як повідомляв УНН, станом на березень цього року у Національній поліції констатують про зменшення з початку року кількості ДТП на дорогах України.

Українські Національні Новини

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