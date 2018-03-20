Рада спростила процедуру ліцензування для дрібних виноробів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада спростила процедуру ліцензування для дрібних виноробів. Парламентарі 246 голосами підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом визначено правовий статус малого виробництва виноробної продукції, суб’єкта господарювання, який здійснює за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об’ємі, що не перевищує 10 тисяч декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування виробництва для малих виробництв виноробної продукції на основі декларативного принципу.
Нагадаємо, що за прогнозами Мінагрополітики, дерегуляція у виноробній галузі протягом трьох років може принести в бюджет близько 400 млн грн.
Раніше про необхідності спрощення процедури ліцензування для виноробів неодноразово заявляли учасники ринку. Це сприятиме розвитку галузі та мінімізує корупційну складову, наголошували фахівці.
Загалом, якщо вірити статистиці, то українці стали пити більше вина. А якість вітчизняних винних напоїв не поступається чилійським та аргентинським винам.
До слова, минулого року провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція, через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду.
За словами експерта Олексія Безуглого, це відобразиться на вартості європейського вина. І на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається “вікно можливостей” для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.
Вже сьогодні його прогнози підтвердилися — за підсумками минулого року, Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.