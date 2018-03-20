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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Рада упростила процедуру лицензирования для мелких виноделов

Рада упростила процедуру лицензирования для мелких виноделов

Киев  •  УНН

 • 14268 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада упростила процедуру лицензирования для мелких виноделов. Парламентарии 246 голосами поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом определен правовой статус малого производства винодельческой продукции, предприятия, осуществляющего по полному технологическому циклу без добавления спирта производство и разлив в потребительскую тару вин виноградных, вин плодово-ягодных и/или напитков медовых в объеме, не превышающем 10 тысяч декалитров в год, из виноматериалов исключительно собственного производства (не приобретенных), полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда собственного производства.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарних вин и натуральных медовых напитков" предусматривает упрощенную процедуру лицензирования производства для малых производств винодельческой продукции на основе декларативного принципа.

Напомним, что по прогнозам Минагрополитики, дерегулирование в винодельческой отрасли в течение трех лет может принести в бюджет около 400 млн грн.

Ранее о необходимости упрощения процедуры лицензирования для виноделов неоднократно заявляли участники рынка. Это будет способствовать развитию отрасли и минимизирует коррупционную составляющую, отмечали специалисты.

В целом, если верить статистике, украинцы стали пить больше вина. А качество отечественных винных напитков не уступает чилийским и аргентинским винам.

К слову, в прошлом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция, из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда.

По словам эксперта Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. И на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Уже сегодня его прогнозы подтвердились - по итогам прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

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