Рада розпочала позачергове засідання

Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Раніше в УНН повідомлялося, що Верховна Рада України на позачерговому засіданні планує визначитися зі страхуванням медиків, які працюють з COVID-19.



Нагадаємо, що раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР на 7 травня.



