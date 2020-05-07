Рада розпочала позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти закону, зокрема, щодо визначення розмірів державного страхування осіб, які задіяні у захисті населення від інфекційних хвороб, передає кореспондент УНН.
Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.
Раніше в УНН повідомлялося, що Верховна Рада України на позачерговому засіданні планує визначитися зі страхуванням медиків, які працюють з COVID-19.
Нагадаємо, що раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР на 7 травня.