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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27047 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56894 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 72267 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 142159 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204765 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192382 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212634 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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2 квітня, 07:07 • 197213 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152732 перегляди

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1 квітня, 18:40 • 153754 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рада ратифікувала меморандум з Британією щодо співпраці у сфері оборони

Рада ратифікувала меморандум з Британією щодо співпраці у сфері оборони

Київ • УНН

 • 9679 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співпраці у сфері оборони. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, це сприятиме подальшому розширенню співробітництва у сфері оборони між обома державами.

Українські Національні Новини

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