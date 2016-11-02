Рада ратифікувала меморандум з Британією щодо співпраці у сфері оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співпраці у сфері оборони. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, це сприятиме подальшому розширенню співробітництва у сфері оборони між обома державами.