Рада ратифицировала меморандум с Британией о сотрудничестве в сфере обороны

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.