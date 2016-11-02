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15 марта, 19:03 • 115001 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137584 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130063 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112637 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105370 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101356 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134909 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127852 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Рада ратифицировала меморандум с Британией о сотрудничестве в сфере обороны

Рада ратифицировала меморандум с Британией о сотрудничестве в сфере обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в сфере обороны между обоими государствами.

Украинские Национальные Новости

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