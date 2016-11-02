Рада ратифицировала меморандум с Британией о сотрудничестве в сфере обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в сфере обороны между обоими государствами.