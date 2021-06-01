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Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення приєднання до електромереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок прийняла за основу проект закону № 5009 щодо спрощення приєднання до електричних мереж. Рішення підтримало 314 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення приєднання до електромереж

Деталі

Рішення приймалось без обговорення.

Проектом закону, серед іншого, пропонується передбачити можливість розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності у користування для розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без отримання у органів виконавчої влади або місцевого самоврядування дозволу на його розробку.

Пропонується передбачити застосування принципу мовчазної згоди при затвердженні органами влади таких проектів землеустрою. Документ пропонує скоротити строк внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру до одного дня та врегулювати питання надання відмов в державній реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Передбачається відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за несвоєчасне узгодження або неузгодження проектної документації.

На думку авторів, реалізація Закону матиме вплив на розвиток регіонів. Оскільки проектом Закону передбачено комплексне удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики, імплементація положень проекту Закону потребуватиме ефективної взаємодії усіх суб’єктів державної регіональної політики.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, минулого тижня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 26 травня ухвалила рішення про обмеження до 0 МВт імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня.

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