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Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла за основу проект закона № 5009 по упрощению присоединения к электрическим сетям. Решение поддержало 314 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

Детали

Решение принималось без обсуждения.

Проектом закона, среди прочего, предлагается предусмотреть возможность разработки проектов землеустройства по отводу земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности в пользование для размещения и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры без получения у органов исполнительной власти или местного самоуправления разрешения на его разработку.

Предлагается предусмотреть применение принципа молчаливого согласия при утверждении органами власти таких проектов землеустройства. Документ предлагает сократить срок внесения изменений в сведения Государственного земельного кадастра до одного дня и урегулировать вопрос предоставления отказов в государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Предусматривается ответственность должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций за несвоевременное согласование или несогласование проектной документации.

По мнению авторов, реализация Закона будет иметь влияние на развитие регионов. Поскольку проектом Закона предусмотрено комплексное совершенствование механизмов реализации государственной региональной политики, имплементация положений проекта Закона потребует эффективного взаимодействия всех субъектов государственной региональной политики.

Что было раньше

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая приняла решение об ограничении до 0 МВт импорта электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.

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