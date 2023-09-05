Рада почала розгляд відставки Резнікова з посади міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Верховній Раді почався розгляд відставки міністра оборони Олексія Резнікова із займаної посади. Перед голосування міністр звітує про проведену роботу. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, пише УНН.
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«Парламент почав розгляд відставки пана Резнікова з посади Міністра оборони. Міністр прийшов особисто звітувати за 552 дня своєї роботи на посаді», - написав нардеп у Telegram.
За словами Желєзняка, також передбачені питання від народних депутатів та фракцій
Також нардеп повідомив, що призначення Рустема Умерова на посаду буде на наступному пленарному засіданні.
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Нагадаємо
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.