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Рада почала розгляд відставки Резнікова з посади міністра оборони

Рада почала розгляд відставки Резнікова з посади міністра оборони

Київ • УНН

 • 418747 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Верховній Раді почався розгляд відставки міністра оборони Олексія Резнікова із займаної посади. Перед голосування міністр звітує про проведену роботу. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, пише УНН.

Цитата

«Парламент почав розгляд відставки пана Резнікова з посади Міністра оборони. Міністр прийшов особисто звітувати за 552 дня своєї роботи на посаді», - написав нардеп у Telegram.

За словами Желєзняка, також передбачені питання від народних депутатів та фракцій

Також нардеп повідомив, що призначення Рустема Умерова на посаду буде на наступному пленарному засіданні.

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Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.

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