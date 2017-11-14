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Рада планує врегулювати основні засади здійснення державного контролю кормів

Рада планує врегулювати основні засади здійснення державного контролю кормів

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада планує врегулювати основні засади здійснення державного контролю кормів. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Законопроект встановлює основні засади здійснення державного контролю кормів, визначає права та обов’язки операторів ринку.

Крім цього він врегульовує порядок реєстрації, припинення, поновлення, скасування дії державної реєстрації потужностей, визначає вимоги до виробництва та обігу кормів, потужностей, що виробляють корми для їх ввезення (пересилання) на митну територію України а серед іншого визначає відповідальність за порушення законодавства про корми.

Як зазначається у пояснювальній записці ухвалення закону сприятиме зростанню обсягів виробництва якісних кормів, а також надасть можливість зменшити фінансове та адміністративне навантаження на операторів ринку.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій виступає за те, щоб голосування за законопроекти у парламенті у першому читанні відбувалося більшістю від присутніх у сесійній залі депутатів.

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