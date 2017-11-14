Рада планирует урегулировать основные принципы государственного контроля кормов

Законопроект устанавливает основные принципы государственного контроля кормов, определяет права и обязанности операторов рынка.

Кроме этого он регулирует порядок регистрации, прекращение, возобновление, отмены действия государственной регистрации мощностей, определяет требования к производству и обороту кормов, мощностей, производящих корма для их ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины, а среди прочего определяет ответственность за нарушение законодательства о кормах.

Как отмечается в пояснительной записке принятие закона будет способствовать росту объемов производства качественных кормов, а также позволит уменьшить финансовую и административную нагрузку на операторов рынка.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий выступает за то, чтобы голосование за законопроекты в парламенте в первом чтении происходило большинством от присутствующих в сессионном зале.