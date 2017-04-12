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Рада дозволила залучити 200 млн євро позики на закупівлю нових тролейбусів і автобусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада дозволила залучити 200 мільйонів євро позики Європейського інвестбанку на розвиток міського громадського транспорту . Відповідний законопроект підтримали 253 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, фінансову угоду підписали 11 листопада 2016 року у Києві з метою залучення коштів обсягом 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту в містах України. Позика надається на 20 років, пільговий період 5 років.

За словами голови комітету з питань закордонних справ Ганни Гопко, ратифікація угоди сприятиме зниженню рівня зношеності громадського транспорту та закупівлі сотні тролейбусів та автобусів.

Як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе, проекти, підписані з ЄІБ, дадуть можливість підтримувати малий і середній бізнес.

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