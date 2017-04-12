Рада разрешила привлечь 200 млн евро займа на закупку новых троллейбусов и автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада разрешила привлечь 200 млн евро займа Европейского инвестбанка на развитие городского общественного транспорта. Соответствующий законопроект поддержали 253 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, финансовое соглашение подписали 11 ноября 2016 в Киеве с целью привлечения средств в объеме 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины. Заем предоставляется на 20 лет, льготный период 5 лет.
По словам председателя комитета по вопросам иностранных дел Анны Гопко, ратификация соглашения будет способствовать снижению уровня изношенности общественного транспорта и закупки сотни троллейбусов и автобусов.
Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе, проекты, подписанные с ЕИБ, дадут возможность поддерживать малый и средний бизнес.