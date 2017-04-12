Рада разрешила привлечь 200 млн евро займа на закупку новых троллейбусов и автобусов

Как отмечается в пояснительной записке, финансовое соглашение подписали 11 ноября 2016 в Киеве с целью привлечения средств в объеме 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины. Заем предоставляется на 20 лет, льготный период 5 лет.

По словам председателя комитета по вопросам иностранных дел Анны Гопко, ратификация соглашения будет способствовать снижению уровня изношенности общественного транспорта и закупки сотни троллейбусов и автобусов.

Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе, проекты, подписанные с ЕИБ, дадут возможность поддерживать малый и средний бизнес.