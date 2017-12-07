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Рада дозволила Порошенку тимчасово без конкурсу призначати членів НКРЕКП

Рада дозволила Порошенку тимчасово без конкурсу призначати членів НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила Президенту України Петру Порошенку тимчасово без конкурсу призначати членів Нацкомісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідний урядовий законопроект, передає кореспондент УНН.

До призначення нового складу (нових членів) Регулятора, відповідно до статті 8 цього Закону та у випадку неправомочності Регулятора, Президент України призначає членів Регулятора у кількості, рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів Регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці.

Нагадаємо, 28 листопада Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Українські Національні Новини

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