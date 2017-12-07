Рада разрешила Порошенко временно без конкурса назначать членов НКРЕКП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила Президенту Украины Петру Порошенко временно без конкурса назначать членов Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий правительственный законопроект, передает корреспондент УНН.
До назначения нового состава (новых членов) регулятора, в соответствии со статьей 8 настоящего Закона и в случае неправомочности регулятора, Президент Украины назначает членов регулятора в количестве, равном количеству вакантных должностей, до момента назначения членов регулятора, выбранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не больше, чем на три месяца.
Напомним, 28 ноября Президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Цыганенко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.