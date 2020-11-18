Рабінович звернувся до миколаївців: Немає кращого кандидата в мери, ніж Владислав Чайка

“Дорогі жителі славного міста Миколаїв! У найближчі дні у вас відбудеться другий тур виборів. Я думаю, що у вас біда та ж, що і у нас всіх: розбиті дороги, знищена інфраструктура і ніякої надії. Але мені здається, що надія є. І вона йде разом з нашою партією, і разом з чудовою людиною, людиною слова, людиною справи, людиною, що розуміє всі проблеми міської інфраструктури — Владиславом Чайкою”- зазначив він.

Рабінович вважає, що сьогодні немає краще кандидата в мери Миколаєва, ніж Чайка.

“Я не думаю, що є краще команда, щоб врятувати ситуацію в країні, ніж наша. Дорогі друзі, ми повинні своєю рукою, опускаючи бюлетень в урну, вибрати своє щастя або, не дай Бог, навпаки. Виберіть щастя разом з нами, виберіть надію разом з нами, виберіть Владислава Чайку!” — резюмував лідер ОПЗЖ.

Нагадаємо, що другий тур виборів мера в Україні відбудеться 22 листопада в таких містах: Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Слов’янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.