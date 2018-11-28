Рабинович: власть во что бы то ни стало хочет накануне выборов заткнуть рот честным СМИ

"Нинішня влада одна з головних задач перед виборами - закрити рот каналах. Вони хочуть закрити нам рот, так як ми говоримо правду про те, що вони розграбували країну, вкрали наші пенсії і зарплати. Вони хочуть закрити рот не тільки нам, але і всім українцям ", - заявив парламентарій.

Він також зазначив, що в парламенті за закриття телеканалів NewsOne і "112 Україна" проголосували навіть ті політики, які регулярно з'являлися в ефірі цих каналів. Зокрема, фракція "Батьківщина" та її лідер - Юлія Тимошенко.

"І на ефіри NewsOne, і на ефіри" 112 Україна "приходять представники всіх фракцій парламенту. Але за постанову про введення санкцій проти цих телеканалів голосували не тільки провладні фракції, які бояться об'єктивної журналістики, а й "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко. Це та людина, якій телеканал NewsOne єдиний в країні давав слово і транслював її виступу! "- обурився народний депутат.

При цьому, додав Вадим Рабинович, Тимошенко на політичну агітацію вже витратила більше за інших кандидатів. Незважаючи на те, що в 2014 році сама закликала політиків взагалі відмовитися від зовнішньої реклами.

"Вона проголосувала за закриття цих каналів. Це недемократична, підла позиція. Моє особисте ставлення до Тимошенко негативний. Вона більше всіх витратила на білборди, плакати - вся країна ними завішана. Всього вона вже витратила близько 100 млн на цю нікчемну рекламу. Ви ж в 2014 році самі говорили, що на ці гроші краще танки побудувати! Юлія Володимирівна, ви ходили на телеканали, а потім проголосували за їх закриття. Ви розповідали нам, що не можна робити білборди, а зараз з чесними очима обліпили ними всю країну. Для вас все це - просто гра. Але я вважаю, що не можна так байдуже ставитися до своєї країни, і ми не повинні байдуже ставитися до цієї брехні ", - підсумував політик.