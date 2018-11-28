Рабинович: власть во что бы то ни стало хочет накануне выборов заткнуть рот честным СМИ

“У нынешней власти одна из главных задач перед выборами — закрыть рот каналам. Они хотят закрыть нам рот, так как мы говорим правду о том, что они разграбили страну, украли наши пенсии и зарплаты. Они хотят закрыть рот не только нам, но и всем украинцам”, — заявил парламентарий.

Он также отметил, что в парламенте за закрытие телеканалов NewsOne и “112 Украина” проголосовали даже те политики, которые регулярно появлялись в эфире этих каналов. В частности, фракция “Батькивщина” и ее лидер — Юлия Тимошенко.

“И на эфиры NewsOne, и на эфиры „112 Украина“ приходят представители всех фракций парламента. Но за постановление о введении санкций против этих телеканалов голосовали не только провластные фракции, которые боятся объективной журналистики, но и „Батькивщина“ во главе с Юлией Тимошенко. Это тот человек, которому телеканал NewsOne единственный в стране давал слово и транслировал ее выступления!” — возмутился народный депутат.

При этом, добавил Вадим Рабинович, Тимошенко на политическую агитацию уже потратила больше других кандидатов. Несмотря на то, что в 2014 году сама призывала политиков вообще отказаться от наружной рекламы.

“Она проголосовала за закрытие этих каналов. Это недемократическая, подлая позиция. Мое личное отношение к Тимошенко негативное. Она больше всех потратила на билборды, плакаты — вся страна ими завешана. Всего она уже потратила около 100 млн на эту никчемную рекламу. Вы же в 2014 году сами говорили, что на эти деньги лучше танки построить! Юлия Владимировна, вы ходили на телеканалы, а затем проголосовали за их закрытие. Вы рассказывали нам, что нельзя делать билборды, а сейчас с честными глазами облепили ими всю страну. Для вас все это — просто игра. Но я считаю, что нельзя так безразлично относиться к своей стране, и мы не должны безразлично относиться к этой лжи”, — подытожил политик.