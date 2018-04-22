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Рабінович: Україна має кращу землю і людей, але "завдяки" корупції ми все одно живемо погано

Київ • УНН

 • 9212 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна має відмінний економічний і людський потенціал, і єдине, що заважає країні нормально розвиватися, - жахлива корупція. Таку думку в прямому ефірі на телеканалі NewsOne висловив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

Рабінович: Україна має кращу землю і людей, але "завдяки" корупції ми все одно живемо погано

"У нас найкраща в світі земля, у нас вдале географічне положення, приголомшливий, працьовитий народ, який працює у всіх хай-теках світу. Що ж трапилося? Чому все так погано? Відповідаю. З нас, так само, як з французів, італійців беруть податки. Але там на ці гроші будують фабрики, дороги, а у нас ці гроші йдуть в офшори через корупцію", - обурився парламентарій.

За його словами, партія "За життя" розробила алгоритм, який дозволить подолати корупцію в нашій країні.

"Дайте нам для боротьби з корупцією добу. В першу чергу ми заборонимо працювати з офшорами. І 90% корупції одразу ж зникне. Тому що, наприклад, дороги у нас будують кіпрські компанії, насіння продають - теж офшорні структури, в оборонну промисловість 90% всього постачають компанії, зареєстровані десь в офшорі", - зазначив Вадим Рабінович.

Політик нагадав, що подав до Верховної Ради законопроект про заборону на роботу державних компаній з офшорами.

"Я подав законопроект про заборону офшорів, так всі відразу перелякалися - у них бізнес зупиниться. Також я подав законопроект про те, щоб тільки один раз можна було балотуватися до Верховної Ради. Якщо людина туди вдруге прийшла, то він точно закінчений корупціонер", - впевнений лідер партії "За життя".

Нагадаємо, що Вадим Рабінович виступає за дострокові парламентські вибори, які допоможуть вирішити політичну і економічну кризу в країні.

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