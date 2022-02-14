Рабин Одеси Авраам Вольф закликав зберегти мир
Київ • УНН
ОДЕСА. 14 лютого. УНН. Рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф закликав керівників України та інших країн зробити все можливе для збереження миру, жителів України – зберігати спокій та молитися за мир. Відповідне звернення рабина опублікувано у Facebook, пише УНН.
“Я звертаюся до керівників України та керівників усіх країн, втягнутих у цей конфлікт на тій чи іншій стороні, у тій чи іншій ролі, із закликом зробити все можливе задля збереження миру.
Я прошу вас робити це з максимальною мудрістю та обережністю, а всіх мешканців України, незалежно від їхньої національності, громадянства та мови спілкування, прошу підтримувати спокій та єдність у країні. Нехай ваші голови будуть тверезими і холодними, а серця гарячими, щоб допомогти тим, кому вона може знадобитися”, — написав Авраам Вольф.
Наприкінці звернення рабин просить бога зміцнити в мудрості керівників країн та благословити “їх дії щодо порятунку нашої країни та наших сусідів від війни та руйнувань”.