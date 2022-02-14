Раввин Одессы Авраам Вольф призвал сохранить мир
Киев • УНН
ОДЕССА. 14 февраля. УНН. Раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф призвал руководителей Украины и других стран сделать всё возможное для сохранения мира, жителей Украины — сохранять спокойствие и молиться о мире. Соответствующее обращение раввина опубликовано в Facebook, пишет УНН.
“Я обращаюсь к руководителям Украины и руководителям всех стран, втянутых в этот конфликт на той или иной стороне, в той или иной роли, с призывом сделать всё возможное для сохранения мира.
Я прошу вас делать это с максимальной мудростью и осторожностью, а всех жителей Украины, независимо от их национальности, гражданства и языка общения, прошу поддерживать спокойствие и единство в стране. Пусть ваши головы будут трезвыми и холодными, а сердца горячими, чтобы прийти на помощь тем, кому она может понадобиться”, — написал Авраам Вольф.
В конце обращения раввин просит бога укрепить в мудрости руководителей стран и благословить “их действия по спасению нашей страны и наших соседей от войны и разрушений”.