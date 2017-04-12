Р.Тіллерсон: відносини Росії і США перебувають на гіршому рівні за всі останні роки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Відносини Росії і США перебувають на гіршому рівні за всі останні роки. На цьому наголосив Держсекретар США Рекс Тіллерсон на прес-конференції після зустрічі у Кремлі із президентом РФ Володимиром Путіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає УНН.
"...відносини Росії і США перебувають на гіршому рівні за всі останні роки. Це неприпустимо для двох світових ядерних держав", - цитує слова Р.Тіллерсона у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов.
Тиллерсон: Отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы. Это недопустимо для двух мировых ядерных держав pic.twitter.com/uastZReaqL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.
Крім того, Д.Смірнов процитував і С.Лаврова, який зазначив, що "ми провели багато годин з Тіллерсоном не дарма".
Лавров: Мое ощущение, что мы провели многие часы с Тиллерсоном не зря. Есть перспектива улучшения отношений с США по многим направлениям pic.twitter.com/32dWhppkAx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.
"Є перспектива поліпшення відносин з США по багатьох напрямках... Ми домовилися виділити з США по представнику - подивитися на подразники, що накопичились в наших відносинах, щоб зняти їх", - зазначив С.Лавров, якого цитує журналіст.
Як повідомляв УНН, у Кремлі завершилась зустріч В.Путіна з Р.Тіллерсоном.