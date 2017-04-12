Р.Тиллерсон: отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64687 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107972 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119652 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Тиллерсон: отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы

Р.Тиллерсон: отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы

Киев  •  УНН

 • 14077 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции после встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНН.

"... отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы. Это недопустимо для двух мировых ядерных держав", - цитирует слова Р.Тиллерсона в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Тиллерсон: Отношения России и США находятся на худшем уровне всего последние годы. Это недопустимо для двух мировых ядерных государств pic.twitter.com/uastZReaqL

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.

Кроме того, Д.Смирнов процитировал и С.Лаврова, который отметил, что "мы провели много часов с Тиллерсоном не зря".

Лавров: Мое ощущение, что мы провели многие часы с Тиллерсоном НЕ зря. Есть перспектива улучшения отношений с США по многим направлениям pic.twitter.com/32dWhppkAx

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.

"Есть перспектива улучшения отношений с США по многим направлениям ... Мы договорились выделить из США по представителю - посмотреть на раздражители, которые накопились в наших отношениях, чтобы снять их", - отметил С.Лавров, которого цитирует журналист.

Как сообщал УНН, в Кремле завершилась встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном.

Украинские Национальные Новости

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