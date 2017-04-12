Р.Тиллерсон: отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции после встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНН.
"... отношения России и США находятся на худшем уровне за все последние годы. Это недопустимо для двух мировых ядерных держав", - цитирует слова Р.Тиллерсона в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.
Тиллерсон: Отношения России и США находятся на худшем уровне всего последние годы. Это недопустимо для двух мировых ядерных государств pic.twitter.com/uastZReaqL- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.
Кроме того, Д.Смирнов процитировал и С.Лаврова, который отметил, что "мы провели много часов с Тиллерсоном не зря".
Лавров: Мое ощущение, что мы провели многие часы с Тиллерсоном НЕ зря. Есть перспектива улучшения отношений с США по многим направлениям pic.twitter.com/32dWhppkAx- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 апреля 2017 г.
"Есть перспектива улучшения отношений с США по многим направлениям ... Мы договорились выделить из США по представителю - посмотреть на раздражители, которые накопились в наших отношениях, чтобы снять их", - отметил С.Лавров, которого цитирует журналист.
Как сообщал УНН, в Кремле завершилась встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном.