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Р.Тіллерсон заявив, що у Москві намагатиметься звузити точки відмінностей між США та РФ

Р.Тіллерсон заявив, що у Москві намагатиметься звузити точки відмінностей між США та РФ

Київ • УНН

 • 8524 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим розповів, що будуть обговорюватися питання, на які країни мають різні погляди для того, щоб звузити це коло питань, передає УНН з посиланням на трансляцію Держдепартаменту США в Twitter.

"Ця зустріч відбувається в дійсно дуже важливий момент для нас, коли ми намагаємося пояснити позиції один одного і поговорити про ті області, в яких наші цілі і завдання є загальними та інтереси наші збігаються, незважаючи на відмінності в тактичних підходах. Це також нам надасть можливість пояснити і висловити ті точки, в яких ми з вами розрізняємося, щоб звузити ці точки відмінностей і пояснити позиції тв погляди один одного. Я сподіваюся, що ця зустріч сприятиме відкритому і відвертому діалогу, що б ми змогли зробити все, щоб просувати наші взаємини між нашими країнами", - заявив Р.Тіллерсон.

Як повідомляв УНН, 12 квітня голови зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України.

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