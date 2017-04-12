Р.Тиллерсон заявил, что в Москве будет пытаться сузить точки различий между США и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг вопросов, передает УНН со ссылкой на трансляцию Госдепартамента США в Twitter.
"Эта встреча происходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах. Это также нам предоставит возможность объяснить и выразить те точки, в которых мы с вами различаемся во мнениях для того чтобы сузить эти точки различия и пояснить позиции и взгляды друг друга. Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, что бы мы смогли сделать все. Что продвигать наши взаимоотношения между нашими странами", - заявил Р.Тиллерсон.
Как сообщал УНН, 12 апреля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.