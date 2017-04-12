Р.Тиллерсон заявил, что в Москве будет пытаться сузить точки различий между США и РФ

"Эта встреча происходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах. Это также нам предоставит возможность объяснить и выразить те точки, в которых мы с вами различаемся во мнениях для того чтобы сузить эти точки различия и пояснить позиции и взгляды друг друга. Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому и откровенному диалогу, что бы мы смогли сделать все. Что продвигать наши взаимоотношения между нашими странами", - заявил Р.Тиллерсон.

Как сообщал УНН, 12 апреля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.