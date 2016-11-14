Р.Радев переміг на президентських виборах в Болгарії із майже 60% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Болгарії опрацювали 100% протоколів виборчих комісій, перемогу із 59,37% голосів здобув Румен Радев. Про це повідомляє ЦВК Болгарії, передає УНН.
Р.Радев, якого підтримує Болгарська соціалістична партія, набрав 59,37%, його опонент Цецка Цачева, кандидат від правлячої правоцентристської партії „Громадяни за європейський розвиток Болгарії“, отримала 36,16% голосів. При цьому 4,47% виборців в Болгарії не підтримали жодного з кандидатів.
Зазначимо, Р.Радев виступає за тісніші відносини з Росією і припинення санкцій, запроваджених проти Москви після анексії українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України.
Як повідомляв УНН, 14 листопада прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов подав подання про відставку до парламенту.