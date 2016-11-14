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15 марта, 19:03 • 110487 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153232 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129363 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122491 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108167 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103197 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99623 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Р.Радев победил на президентских выборах в Болгарии с почти 60% голосов

Р.Радев победил на президентских выборах в Болгарии с почти 60% голосов

Киев • УНН

 • 8195 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Болгарии проработали 100% протоколов избирательных комиссий, победу с 59,37% голосов получил Румен Радев. Об этом сообщает ЦИК Болгарии, передает УНН.

Р.Радев, которого поддерживает Болгарская социалистическая партия, набрал 59,37%, его оппонент Цецка Цачева, кандидат от правящей правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", получила 36,16% голосов. При этом 4,47% избирателей в Болгарии не поддержали ни одного из кандидатов.

Отметим, Р.Радев выступает за более тесные отношения с Россией и прекращение санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крыма и через роль России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщал УНН, 14 ноября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал представление об отставке в парламент.

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