Р.Радев победил на президентских выборах в Болгарии с почти 60% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Болгарии проработали 100% протоколов избирательных комиссий, победу с 59,37% голосов получил Румен Радев. Об этом сообщает ЦИК Болгарии, передает УНН.
Р.Радев, которого поддерживает Болгарская социалистическая партия, набрал 59,37%, его оппонент Цецка Цачева, кандидат от правящей правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", получила 36,16% голосов. При этом 4,47% избирателей в Болгарии не поддержали ни одного из кандидатов.
Отметим, Р.Радев выступает за более тесные отношения с Россией и прекращение санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крыма и через роль России в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Как сообщал УНН, 14 ноября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал представление об отставке в парламент.