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Р.Насіров: близько 10,5 млн працюючих українців не платять податки

Р.Насіров: близько 10,5 млн працюючих українців не платять податки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогодні приблизно 10,5 млн працюючих українців взагалі не платять єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб. Про це сказав голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.

"В країні 180 тис. компаній, які виплачують на сьогоднішній день середню зарплату менше ніж 3200 грн. Це той фронт роботи, на якому нам із вами треба буде дуже плідно попрацювати, починаючи з січня наступного року... На сьогодні приблизно 10,5 млн працюючих українців взагалі не платять ЄСВ та ПДФО... в сусідніх країнах платить половина населення, тобто у нас це має бути 20 млн. В нас же 30-40% наче отримують мінімальну зарплату", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у Державному бюджеті на 2017 рік додатково виділено гроші на зарплати бюджетним працівникам, тому підстав для переведення працівників на неповні ставки немає.

Українські Національні Новини

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