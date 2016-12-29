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Р.Насиров: около 10,5 млн. работающих украинский не платят налоги

Р.Насиров: около 10,5 млн. работающих украинский не платят налоги

Киев • УНН

 • 13836 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сегодня примерно 10,5 млн.работающих украинский вообще не платят единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Об этом сказал председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.

"В стране 180 тыс. компаний, которые выплачивают на сегодняшний день среднюю зарплату меньше 3200 грн., это тот фронт работы, на котором нам с вами надо будет очень плодотворно поработать, начиная с января следующего года ... На сегодняшний день примерно 10,5 млн работающих украинцев вообще не платят ЕСВ и НДФЛ ... в соседних странах платит половина населения, то есть у нас это должно быть 20 млн. У нас же 30-40% как бы получают минимальную зарплату ", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Государственном бюджете на 2017 год дополнительно выделены деньги на зарплаты бюджетным работникам, поэтому оснований для перевода работников на неполные ставки нет .

Украинские Национальные Новости

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