Р.Ердоган заявив про перемогу на референдумі щодо зміни конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про перемогу на референдумі щодо зміни конституції, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Після підрахунку 98% бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента.
Республіканська народна партія раніше заявила, що в ході референдуму були проведені “незаконні дії” на користь уряду.
Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.
У разі набуття чинності змін до конституції Туреччини президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.
Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після референдуму його країна перегляне всі політичні та адміністративні зв’язки з ЄС.