Р.Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции

После подсчета 98% бюллетеней 51,3% граждан одобрили увеличение полномочий президента.

Республиканская народная партия ранее заявила, что в ходе референдума были проведены "незаконные действия" в пользу правительства.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

В случае вступления в силу изменений в Конституцию Турции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума его страна пересмотрит все политические и административные связи с ЕС.