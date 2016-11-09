Р.Ердоган закликав Європу до чесної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європу до чесної та об’єктивної політики, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначив президент, за останні 14 років, не зважаючи на усі труднощі, Туреччина зросла економічно. В 2003-2015 роках середньорічний темп росту економіки країни склав 4,7 відсотка.
Однак, за словами президента, якого би прогресу Туреччина не досягнула, в очах Заходу вона все одно залишиться країною другого сорту.
В той час, поки відбувалося розслідування спроби перевороту 15 липня в Туреччині, частина прибічників лідера терористів Фетуллаха Гюлена втікала на Захід, в Європу.
"З одного боку, ЄС оголосила РПК терористичною організацією, а з іншого боку – відчиняє двері Європарламенту для поплічників тероризму. Це є не що іншим як лицемірство. Європа повинна реалізовувати об’єктивну та чесну політику", - зазначив Р.Ердоган.
Нагадаємо, Р.Ердоган звинуватив Європу в "пособництві тероризму" через підтримку курдів.
Як повідомляв УНН, Анкара заявила про "непростий період" у відносинах з ЄС.