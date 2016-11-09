Р.Эрдоган призвал Европу к честной политике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Европу к честной и объективной политике, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как отметил президент, за последние 14 лет, несмотря на все трудности, Турция выросла экономически. В 2003-2015 годах среднегодовой темп роста экономики страны составил 4,7 процента.
Однако, по словам президента, какого бы прогресса Турция не достигла, в глазах Запада она все равно останется страной второго сорта.
В то время, пока происходило расследование попытки переворота 15 июля в Турции, часть сторонников лидера террористов Фетуллаха Гюлена сбежала на Запад, в Европу.
"С одной стороны, ЕС объявил РПК террористической организацией, а с другой - открывает двери Европарламента для пособников терроризма. Это не что иное, как лицемерие. Европа должна реализовывать объективную и честную политику", - отметил Р.Эрдоган.
Напомним, Р.Эрдоган обвинил Европу в "пособничестве терроризму" из-за поддержки курдов.
Как сообщал УНН, Анкара заявила о "непростом периоде" в отношениях с ЕС.