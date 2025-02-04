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Питання допомоги і умови співпраці: нардеп пояснив, що Україна обговорює з США на даному етапі

Київ • УНН

 • 41376 перегляди

Україна підтримує комунікацію з командою Трампа щодо можливих умов співпраці. Обговорюється обмін рідкоземельних металів на допомогу США.

Україна підтримує комунікацію з командою президента США Дональда Трампа, і там чітко розуміють її позицію. Наразі обговорюються можливі умови співпраці, зокрема щодо рідкоземельних металів в обмін на допомогу.

Про це розповів голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в етері телемарафону, передає УНН.

З нашого боку також комунікація йде з командою Трампа. І команда Трампа нашу позицію абсолютно чітко знає. Вона була донесена на всіх рівнях: від президента Зеленського до представників нашого парламенту на рівні, знову ж таки, Конгресу. Ви бачите, що зараз є певні позиції, які озвучуються і адміністрацією Трампа, і самим Трампом, наприклад, щодо використання рідкоземельних металів з боку України в обмін на допомогу. Але це поки що напрацювання взаємодії

- сказав Чернєв.

Він зазначив, що мирної угоди фактичної, фінальної поки що немає, але остаточне призначення Кіта Келлога може підштовхнути до фіналізації цих пропозицій.

Подивимося, я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо пропозиції від адміністрації президента Трампа

- підсумував нардеп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Трампа до України поставити у США рідкісноземельні метали в обмін на фінансову допомогу. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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