Питання допомоги і умови співпраці: нардеп пояснив, що Україна обговорює з США на даному етапі
Київ • УНН
Україна підтримує комунікацію з командою Трампа щодо можливих умов співпраці. Обговорюється обмін рідкоземельних металів на допомогу США.
Україна підтримує комунікацію з командою президента США Дональда Трампа, і там чітко розуміють її позицію. Наразі обговорюються можливі умови співпраці, зокрема щодо рідкоземельних металів в обмін на допомогу.
Про це розповів голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в етері телемарафону, передає УНН.
З нашого боку також комунікація йде з командою Трампа. І команда Трампа нашу позицію абсолютно чітко знає. Вона була донесена на всіх рівнях: від президента Зеленського до представників нашого парламенту на рівні, знову ж таки, Конгресу. Ви бачите, що зараз є певні позиції, які озвучуються і адміністрацією Трампа, і самим Трампом, наприклад, щодо використання рідкоземельних металів з боку України в обмін на допомогу. Але це поки що напрацювання взаємодії
Він зазначив, що мирної угоди фактичної, фінальної поки що немає, але остаточне призначення Кіта Келлога може підштовхнути до фіналізації цих пропозицій.
Подивимося, я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо пропозиції від адміністрації президента Трампа
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Трампа до України поставити у США рідкісноземельні метали в обмін на фінансову допомогу.