Питання допомоги і умови співпраці: нардеп пояснив, що Україна обговорює з США на даному етапі

Україна підтримує комунікацію з командою президента США Дональда Трампа, і там чітко розуміють її позицію. Наразі обговорюються можливі умови співпраці, зокрема щодо рідкоземельних металів в обмін на допомогу.

Про це розповів голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в етері телемарафону, передає УНН.

З нашого боку також комунікація йде з командою Трампа. І команда Трампа нашу позицію абсолютно чітко знає. Вона була донесена на всіх рівнях: від президента Зеленського до представників нашого парламенту на рівні, знову ж таки, Конгресу. Ви бачите, що зараз є певні позиції, які озвучуються і адміністрацією Трампа, і самим Трампом, наприклад, щодо використання рідкоземельних металів з боку України в обмін на допомогу. Але це поки що напрацювання взаємодії