Вопрос помощи и условия сотрудничества: нардеп объяснил, что Украина обсуждает с США на данном этапе

Украина поддерживает коммуникацию с командой президента США Дональда Трампа, и там четко понимают ее позицию. Сейчас обсуждаются возможные условия сотрудничества, в частности по редкоземельным металлам в обмен на помощь.

Об этом рассказал глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

С нашей стороны также коммуникация идет с командой Трампа. И команда Трампа нашу позицию абсолютно четко знает. Она была донесена на всех уровнях: от президента Зеленского до представителей нашего парламента на уровне, опять же, Конгресса. Вы видите, что сейчас есть определенные позиции, которые озвучиваются и администрацией Трампа, и самим Трампом, например, по использованию редкоземельных металлов со стороны Украины в обмен на помощь. Но это пока что наработки взаимодействия - сказал Чернев.

Он отметил, что мирного соглашения фактического, финального пока нет, но окончательное назначение Кита Келлога может подтолкнуть к финализации этих предложений.

Посмотрим, я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим предложения от администрации президента Трампа - подытожил нардеп.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь.