Вопрос помощи и условия сотрудничества: нардеп объяснил, что Украина обсуждает с США на данном этапе
Киев • УНН
Украина поддерживает коммуникацию с командой Трампа относительно возможных условий сотрудничества. Обсуждается обмен редкоземельных металлов на помощь США.
Украина поддерживает коммуникацию с командой президента США Дональда Трампа, и там четко понимают ее позицию. Сейчас обсуждаются возможные условия сотрудничества, в частности по редкоземельным металлам в обмен на помощь.
Об этом рассказал глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.
С нашей стороны также коммуникация идет с командой Трампа. И команда Трампа нашу позицию абсолютно четко знает. Она была донесена на всех уровнях: от президента Зеленского до представителей нашего парламента на уровне, опять же, Конгресса. Вы видите, что сейчас есть определенные позиции, которые озвучиваются и администрацией Трампа, и самим Трампом, например, по использованию редкоземельных металлов со стороны Украины в обмен на помощь. Но это пока что наработки взаимодействия
Он отметил, что мирного соглашения фактического, финального пока нет, но окончательное назначение Кита Келлога может подтолкнуть к финализации этих предложений.
Посмотрим, я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим предложения от администрации президента Трампа
Напомним,
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь.