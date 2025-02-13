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Пишний прокоментував вихід банку Revolut на український ринок

Пишний прокоментував вихід банку Revolut на український ринок

Київ • УНН

 • 32700 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Revolut не подавав офіційних звернень щодо виходу на український ринок. НБУ моніторить ситуацію та готовий реагувати на можливі порушення законодавства.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Revolut не звертався до регулятора щодо виходу на український ринок. Водночас НБУ уважно стежить за ситуацією та готовий негайно відреагувати у разі порушення законодавства. Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

На питання журналіста, чи звертався до НБУ Revolut щодо виходу на український ринок Пишний відповів: "Жодних звернень не було. Ми моніторимо ситуацію та беремо до уваги інформацію в публічному просторі. Якщо НБУ побачить порушення законодавства з боку компаніі, відреагуємо негайно і відповідно. Також взаємодіємо з регуляторами інших країн для дослідження цього питання".

За його словами такими країнами стали Литва, Велика Британія, а ще європейський Центробанк, хоча перелік країн суттєво ширший. 

"Звісно, НБУ звернув увагу на резонансні заяви та повʼязані з ними події, ми маємо всебічно дослідити питання, які лунають. Але наразі жодних процедур, жодних перемовин, жодної адміністративної комунікації в Нацбанку не відбувається", - додав Пишний.

Нагадаємо 

11 лютого компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.

Спеціально для України вони презентували спеціальну дебетову картку Clear Sky. Вони випускаються для українців безкоштовно, необхідно лише оплатити доставку через Нову пошту.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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