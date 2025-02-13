Пышный прокомментировал выход банка Revolut на украинский рынок
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Revolut не подавал официальных обращений по выходу на украинский рынок. НБУ мониторит ситуацию и готов реагировать на возможные нарушения законодательства.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Revolut не обращался к регулятору относительно выхода на украинский рынок. В то же время НБУ внимательно следит за ситуацией и готов немедленно отреагировать в случае нарушения законодательства. Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает УНН.
На вопрос журналиста, обращался ли в НБУ Revolut по поводу выхода на украинский рынок Пышный ответил: «Никаких обращений не было. Мы мониторим ситуацию и принимаем во внимание информацию в публичном пространстве. Если НБУ увидит нарушение законодательства со стороны компании, отреагируем немедленно и соответственно. Также взаимодействуем с регуляторами других стран для исследования этого вопроса».
По его словам такими странами стали Литва, Великобритания, а еще европейский Центробанк, хотя перечень стран существенно шире.
«Конечно, НБУ обратил внимание на резонансные заявления и связанные с ними события, мы должны всесторонне исследовать вопросы, которые звучат. Но пока никаких процедур, никаких переговоров, никакой административной коммуникации в Нацбанке не происходит», - добавил Пышный.
Напомним
11 февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.
Специально для Украины они презентовали специальную дебетовую карту Clear Sky. Они выпускаются для украинцев бесплатно, необходимо лишь оплатить доставку через Новую почту.