П'ятнична бійка пасажирів в аеропорту Жуляни закінчилася масовою затримкою рейсів

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Бійка між пасажирами рейсів “Бєлавіа” і Bravo Airways в Жулянах рано вранці в п’ятницю стала причиною масової затримки всіх наступних рейсів з аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр транспортних стратегій.