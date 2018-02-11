П'ятнична бійка пасажирів в аеропорту Жуляни закінчилася масовою затримкою рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Бійка між пасажирами рейсів “Бєлавіа” і Bravo Airways в Жулянах рано вранці в п’ятницю стала причиною масової затримки всіх наступних рейсів з аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Згідно онлайн-табло аеропорту, рейс у Шарм-еш-Шейх вилетів з Києва лише 11:16 замість запланованого часу 2:15, а літак на Мінськ, з пасажирами якого і сталося непорозуміння при виході на посадку, вилетів майже на годину пізніше — в 6:07 замість 5:15.
За словами представників аеропорту, бешкетників, якими виявилися громадяни Білорусі, які летіли у Єгипет, поки що довелося відпустити — до них не були пред’явлені претензії, оскільки інцидент стався вже після проходження паспортного контролю.
“Ці люди порушили роботу режимного об’єкту, видавили двері у зал, але ніякої відповідальності за це дебошири поки не понесли”, — розповіла журналістам глава прес-служби аеропорту Київ Галина Богданенко.
Затримки рейсів, викликані тим, що, як стверджують очевидці, 150 пасажирів заблокували вихід з паспортного контролю, виявилися більш ніж істотними. Наприклад, рейс LOT до Варшави затримався на 1 годину 37 хвилин, рейси WizzAir у Будапешт і Дортмунд — на 3 години і т. д.
В будущем зачинщикам потасовки, троим гражданам Беларуси, грозит запрет на въезд в Украину, а украинцам, участвовавшим в блокировании выхода с паспортного контроля, — административные меры по возвращению в страну.
В пресс-службе аэропорта разъяснили, что изначально причиной задержки рейса в Шарм-эш-Шейх стало закрытие аэропорта в Хургаде, который является запасным для данного направления.
“В який би аеропорт ви не летіли, в зоні досяжності повинен працювати запасний. ... В нашому випадку з Шармом запасним міг бути тільки аеропорт Хургади, який якраз закрили, скоріше за все, через метеоумови”, — розповіла Галина Богданенко, підкресливши, що в таких умовах літак на Шарм-еш-Шейх не міг піднятися в повітря з міркувань безпеки.
При цьому наголошується, що пасажирів затриманого рейсу нагодували через три години очікування, люди чекали в комфортних умовах, з працюючими ресторанами і кафе.
Як повідомляв УНН, український літак, який здійснював рейс Київ-Тбілісі, здійснив аварійну посадку в тбіліському аеропорту.