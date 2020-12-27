П'ятеро футболістів "на вихід": Шаран розповів про кадрові плани "Олександрії"

За словами Шарана, він та керівництво клубу вирішили піти шляхом розвитку молодого покоління в команді. Через це п’ятеро гравців нинішнього складу найближчим часом покинуть стан команди.

“Аналізуючи першу частину Чемпіонату, тренерський штаб дійшов висновку щодо необхідності омолодження основного складу команди. Такої самої точки зору дотримується і почесний президент клубу Сергій Кузьменко. Ми обговорювали з ним це питання під час підсумкової зустрічі.

У нашій молодіжці є досить перспективні гравці, які можуть підсилити основу, деяких ми вже залучали, коли був COVID-19. Але для оновлення команди ми вимушені будемо розпрощатися з деякими гравцями. Плануємо, що п’ять футболістів залишать наш клуб. Я ще нікому не озвучував ці прізвища, поки хочу особисто поговорити з хлопцями.

Загалом, у нас достатньо гравців — особливо у ланці захисту, є також непогані нападники з молодіжного складу, яких будемо залучати. Тому серйозного підсилання не плануємо, хіба що це може бути 1-2 гравців атакувальної ланки. А так, працюватимемо над зміною тактичної схеми”, — наголосив Шаран.

Зауважимо, із 16 очками підопічні Шарана пішли на зимову перерву на 8-му місці турнірної таблиці.