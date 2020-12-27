Пять футболистов "на выход": Шаран рассказал о кадровых планах "Александрии"

По словам Шарана, он и руководство клуба решили пойти по пути развития молодого поколения в команде. Из-за этого пятеро игроков нынешнего состава в ближайшее время покинут состояние команды.

“Анализируя первую часть чемпионата, тренерский штаб пришел к выводу о необходимости омоложения основного состава команды. Такой же точки зрения придерживается и почетный президент клуба Сергей Кузьменко. Мы обсуждали с ним этот вопрос во время итоговой встречи.

В нашей молодежке достаточно перспективные игроки, которые могут усилить основу некоторых мы уже привлекали, когда был COVID-19. Но для обновления команды мы вынуждены будем расстаться с некоторыми игроками. Планируем, что пять футболистов оставят наш клуб. Я еще никому не озвучивал эти фамилии, пока хочу лично поговорить с ребятами.

В общем, у нас достаточно игроков — особенно в звене защиты, также неплохие нападающие из молодежного состава, которых будем привлекать. Поэтому серьезного усиления не планируем, разве что это может быть 1-2 игроков атакующего звена. А так, работать над изменением тактической схемы”, — подчеркнул Шаран.

Заметим, с 16 очками подопечные Шарана пошли на зимний перерыв на 8-м месте турнирной таблицы.