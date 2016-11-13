П’ятеро чоловіків, погрожуючи розправою, пограбували школяра у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, близько 6-ї години ранку на службу “102” зателефонував чоловік і повідомив, що невідомі особи вимагають гроші у школяра, повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінниці, пише УНН-Центр.
Зі слів потерпілого, п’ятеро чоловіків підійшли до нього на вулиці Сергія Зулінського та відібрали грошові кошти у розмірі 70 гривень. Крім того, погрожуючи фізичною розправою, вони змусили хлопця викликати таксі, на якому разом із потерпілим дістались до найближчого ломбарду. Самі залишились чекати на вулиці, а хлопцеві наказали піти і обміняти свій телефон на грошові кошти, які опісля віддати їм.
Зайшовши до приміщення ломбарду, хлопець розповів про ситуацію її працівнику, який натиснув кнопку екстреного виклику. На місце прибула поліція охорони та патрульна поліція, однак п’ятеро чоловіків на той час уже встигли втекти.
Згодом на вулиці Гонти правоохоронцям одного із зловмисників вдалось затримати. В цей час ще один екіпаж патрульних затримав 2-х підозрюваних на вулиці Сергія Зулінського. Ще 2-х правопорушників затримала охорона.
Усіх 5-х зловмисників доставили до відділку поліції та передали слідчим, які встановлюватимуть подальші обставини справи.