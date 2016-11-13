Пятеро мужчин, угрожая расправой, ограбили школьника в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, около 6 часов утра на службу "102" позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные лица вымогают деньги у школьника, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Виннице, пишет УНН-Центр.
По словам потерпевшего, пятеро мужчин подошли к нему на улице Сергея Зулинского и отобрали денежные средства в размере 70 гривен. Кроме того, угрожая физической расправой, они заставили парня вызвать такси, на котором вместе с потерпевшим добрались до ближайшего ломбарда. Сами остались ждать на улице, а парню приказали пойти и обменять свой телефон на денежные средства, которые впоследствии отдать им.
Зайдя в помещение ломбарда, он рассказал о ситуации ее работнику, который нажал кнопку экстренного вызова. На место прибыла полиция охраны и патрульная полиция, однако пятеро мужчин к тому времени уже успели скрыться.
Впоследствии на улице Гонты правоохранителям одного из злоумышленников удалось задержать. В это время еще один экипаж патрульных задержал 2-х подозреваемых на улице Сергея Зулинского. Еще 2-х правонарушителей задержала охрана.
Всех 5-х злоумышленников доставили в отделение полиции и передали следователям, устанавливать дальнейшие обстоятельства дела.