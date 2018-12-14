П'ятдесят очок Хардена призвели до перемоги "Х'юстона" над клубом Михайлюка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В центральному протистоянні змагального дня регулярного чемпіонату НБА минулорічний фіналіст Західної конференції “Х’юстон Рокетс” приймав клуб українця Святослава Михайлюка “Лос-Анджелес Лейкерс”, передає кореспондент УНН.
Михайлюк отримав 9:03 хвилини ігрового часу за які не зумів принести очок при 1-му промаху з-за дуги, але здійснив 1 підбирання та 1 перехоплення.
Кращим у складі “Рокетс” став Джеймс Харден який зумів набрати 50 очок (14/26 з гри, 18/19 штрафні) при 11 підбираннях, 6 передачах, що дозволило “Рокетс” святкувати позитивний результат — 126:111. Примітно, що 50 очок Хардена є третім показником результативності сезону після 60-ти від Кемби Волкера і 54 Хардена у грі з “Вашингтоном”.
Відзначимо, що “озерні” з 17 перемогами і 11 поразками знаходиться на 6-му рядку Заходу. “Х’юстон” мають 13 перемог і 14 поразок — 13-ті на Заході.