Пятьдесят очков Хардена привели к победе "Хьюстона" над клубом Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В центральном противостоянии соревновательного дня регулярного чемпионата НБА прошлогодний финалист Западной конференции “Хьюстон Рокетс” принимал клуб украинца Святослава Михайлюка “Лос-Анджелес Лейкерс”, передает корреспондент УНН.
Михайлюк получил 9:03 минуты игрового времени за которые не сумевший принести очков при 1-м промаха из-за дуги, но совершил 1 подбор и 1 перехват.
Лучшим в составе “Рокетс” стал Джеймс Харден который сумел набрать 50 очков (14/26 с игры, 18/19 штрафных) при 11 подборах, 6 передачах, что позволило “Рокетс” праздновать положительный результат — 126: 111. Примечательно, что 50 очков Хардена является третьим показателем результативности сезона после 60-ти от Кембридже Волкера и 54 Хардена в игре с “Вашингтоном”.
Отметим, что “озерные” с 17 победами и 11 поражениями находится на 6-й строчке Запада. “Хьюстон” имеют 13 побед и 14 поражений — 13-е на Западе.