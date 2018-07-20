П'ять легіонерів стали гравцями ФК "Арсенал-Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Один із новачків Української Прем’єр-ліги ФК “Арсенал-Київ” оголосив щодо підписання п’ятьох іноземних футболістів, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Ряди столичної команди поповнили захисники Марко Ніколіч із Сербії, хорват Еліч Балта Іван Борна, аргентинець Піріс Оскара Альберто та півзахисники Стефан Евтоскі (Македонія) і Ауреліо Нгейтала (Франція).
Вже 22-го липня новачки можуть бути задіяні в офіційному матчі, коли “каноніри” вийдуть на домашню гру 1-го туру Прем’єр-ліги проти ФК “Львів”.
Нагадаємо, що нападник польської “Вісли” наступний сезон проведе у стані “Арсеналу”.