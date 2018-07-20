Пять легионеров стали игроками ФК "Арсенал-Киев"

Ряды столичной команды пополнили защитники Марко Николич из Сербии, хорват Елич Балта Иван Борна, аргентинец Пирис Оскара Альберто и полузащитники Стефан Евтоски (Македония) и Аурелио Нгейтала (Франция).

Уже 22-го июля новички могут быть задействованы в официальном матче, когда “канониры” выйдут на домашнюю игру 1-го тура Премьер-лиги против ФК “Львов”.

Напомним, что нападающий польской “Вислы” следующий сезон проведет в состоянии “Арсенала”.