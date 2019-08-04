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П'яний капітан з Барбадосу посадив корабель на мілину в порту Риги

П'яний капітан з Барбадосу посадив корабель на мілину в порту Риги

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Капітан судна Hadeland під прапором Барбадосу і Антигуа двічі посадив корабель на мілину при виході з порту Риги. Про це повідомляє УНН з посиланням на DELFI.

Латвійська служба берегової охорони отримала в суботу, 3 серпня, інформацію про те, що при виході з порту судно сіло на мілину.

На місце інциденту відправилося судно берегової охорони. В результаті огляду корабля, з'ясувалося, що капітан судна знаходиться в алкогольному сп'янінні.

Барбадоський капітан двічі посадив судно на мілину. У перший раз йому вдалося знятися з мілини, але через 20 хвилин інцидент повторився.

За фактом події берегова охорона склала протокол, судно відбуксирували в Ризький порт.

Як повідомляв УНН, в Великій Британії заарештували двох пілотів в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

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