П'яний капітан з Барбадосу посадив корабель на мілину в порту Риги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Капітан судна Hadeland під прапором Барбадосу і Антигуа двічі посадив корабель на мілину при виході з порту Риги. Про це повідомляє УНН з посиланням на DELFI.
Латвійська служба берегової охорони отримала в суботу, 3 серпня, інформацію про те, що при виході з порту судно сіло на мілину.
На місце інциденту відправилося судно берегової охорони. В результаті огляду корабля, з'ясувалося, що капітан судна знаходиться в алкогольному сп'янінні.
Барбадоський капітан двічі посадив судно на мілину. У перший раз йому вдалося знятися з мілини, але через 20 хвилин інцидент повторився.
За фактом події берегова охорона склала протокол, судно відбуксирували в Ризький порт.
Як повідомляв УНН, в Великій Британії заарештували двох пілотів в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.