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У Великій Британії перед вильотом заарештували двох п'яних пілотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Британська поліція заарештувала двох пілотів в аеропорту Глазго, які збиралися йти в рейс під впливом алкоголю і наркотиків. Про це передає УНН з посиланням на Skynews.

Двоє пілотів були арештовані після того, як не пройшли тести на перевірку дихання перед вильотом United Airlines з аеропорту Глазго в США в суботу вранці. Рейс під номером UA162 був скасований.

У поліції Шотландії підтвердили, що обидва чоловіки є пілотами і що вони повинні постати перед судом у вівторок, 6 серпня.

За правопорушення, пов'язані з авіаційним персоналом, алкогольним або наркотичним сп'янінням, може загрожувати до двох років позбавлення волі або штраф.

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