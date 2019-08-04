У Великій Британії перед вильотом заарештували двох п'яних пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Британська поліція заарештувала двох пілотів в аеропорту Глазго, які збиралися йти в рейс під впливом алкоголю і наркотиків. Про це передає УНН з посиланням на Skynews.
Двоє пілотів були арештовані після того, як не пройшли тести на перевірку дихання перед вильотом United Airlines з аеропорту Глазго в США в суботу вранці. Рейс під номером UA162 був скасований.
У поліції Шотландії підтвердили, що обидва чоловіки є пілотами і що вони повинні постати перед судом у вівторок, 6 серпня.
За правопорушення, пов'язані з авіаційним персоналом, алкогольним або наркотичним сп'янінням, може загрожувати до двох років позбавлення волі або штраф.
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